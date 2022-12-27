У податковій реформі "10-10-10" може з'явитись новий податок

Оновлена концепція податкової реформи ("10-10-10"), яку курує заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, передбачає суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки. Про це пише Економічна правда.

Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.