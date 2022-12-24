У Сенаті США запропонували заборонити криптовалюти

Шеррод Браун, голова банківського комітету Сенату США, запропонував Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) розглянути можливість повної заборони криптовалют. Про це він заявив 18 грудня в ефірі NBC News, пише Сryptomisto.

У Сенаті США запропонували заборонити криптовалюти

Що відомо

Незважаючи на пропозицію про заборону, сенатор Браун підкреслив, що зробити це буде дуже складно, оскільки діяльність може піти в офшорні юрисдикції.

Він також додав, що звернувся до Мінфіну із закликом провести оцінку криптогалузі та вжити невідкладних заходів щодо неї.

Як причину для введення заборони Чиновник навів приклад із крахом біржі FTX, додавши, що це лише одна величезна частина загальної проблеми. На думку Брауна, криптовалюти небезпечні і становлять загрозу національній безпеці.

Крім цього, Браун згадав злочинну діяльність Північної Кореї, торгівлю наркотиками і фінансування тероризму як проблеми, які посилюють криптовалюти.

У листопаді Браун уже виступав із закликом до єдиного державного підходу до регулювання галузі, а 13 грудня похвалив Мін'юст за порушення кримінальної справи щодо екс-глави FTX, Сема Бенкмана-Фріда.





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