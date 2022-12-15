Індекс інвестиційної привабливості України відновився до ковідного значення

Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України дещо відновився у другій половині 2022 року — до 2,48 балів, що співставно зі значеннями 2020 року під час активної фази пандемії COVID-19. Про це свідчать дані результатів нової хвилі експертного дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

Індекс інвестиційної привабливості України відновився до ковідного значення
Фото: pixabay.com

Деталі

У першій половині 2022 року Індекс впав на пів пункту та склав 2,17 балів з 5-ти можливих.

Оцінка поточного стану інвестклімату залишається найнижчою серед усіх компонентів Індексу. Половина топ-менеджерів вважають інвестклімат скоріше несприятливим.

За пів року дещо зменшилась кількість респондентів, що вважають інвестклімат вкрай несприятливим — з 53% до 37%. Нейтрально оцінюють поточний інвестклімат 8% директорів, і ще 5% вважають його сприятливим.

Оцінка піврічної динаміки інвестклімату дещо пом’якшилась порівняно з попереднім періодом. Хоча 45% спостерігають негативну динаміку, 33% вважають, що діловий клімат не зазнав суттєвих змін, а 22% повідомляють про його поліпшення.

Протягом наступних шести місяців 32% очікують подальшого погіршення ситуації, а 46% вважають, що інвестклімат не зазнає суттєвих змін. Водночас 22% топ-менеджерів прогнозують покращення ситуації у першій половині 2023 року.

Компанії планують працювати в Україні

Попри війну, 99% компаній Асоціації планують продовжувати працювати на ринку України у 2023 році, а 63% збираються інвестувати в Україну навіть у воєнний час. Водночас тільки 17% вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну.

Інвестиції

Зокрема, СЕО розповідають про плани інвестицій на 2023 рік в першу чергу у підтримку власного бізнесу — в зарплати, податки, сталий розвиток, диджитал, внутрішні процеси, енергоефективність, логістику. Найбільш популярними галузями для інвестицій залишаються агро, IT, фарма, транспорт, FMCG. З’являються підприємці, що мають плани інвестувати в військову/оборонну сферу.

Інвестиційний клімат

Повномасштабна військова агресія РФ проти України продовжує очолювати перелік факторів негативного впливу на інвестиційний клімат, на другому місці опинились атаки на українську енергосистему, а на третьому — корупція.

Серед небагатьох позитивних змін бізнес-лідери найвище оцінили надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, скасування мит і квот на український експорт та «транспортний безвіз» з ЄС.





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