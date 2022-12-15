Київ отримує чотири екскаватори та 130 генераторів із США для боротьби з перебоями у подачі електроенергії

Київ отримав будівельну техніку та генератори зі США , щоб допомогти зміцнити енергетичну інфраструктуру міста на тлі масштабного дефіциту електроенергії по всій країні, повідомляє CNN.

Мер столиці України Віталій Кличко заявив, що Київ "отримав від уряду США техніку та генератори для роботи котельних та теплових пунктів ".

Проект енергетичної безпеки, який здійснює USAID, поставив чотири екскаватори та понад 130 генераторів, щоб допомогти Україні відновити енергетичну інфраструктуру, повідомив Кличко у Telegram. Все обладнання було поставлене безплатно.

"Екскаватори вже доставлені і незабаром розпочнуть роботу", - додав мер.

Нове обладнання дозволить владі "швидко та ефективно виробляти виїмку ґрунту, а отже, прискорити виконання аварійних робіт", зазначив він.

Генератори були направлені на котельні, ТЕЦ та теплові пункти.

"Цього року було замінено 11 кілометрів тепломереж, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу", - додав Кличко.