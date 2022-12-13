Швеція виділить ще 58 млн доларів на відновлення України

Деталі допомоги буде розкрито

Швеція виділить ще 58 млн доларів на відновлення України
© Кирило Тимошенко / Telegram

Шведський уряд вирішив спрямувати додаткову допомогу на приблизно 58 мільйонів доларів (600 млн шведських крон) на довгострокову відбудову України. Про це повідомив міністр співробітництва у сфері розвитку Юган Форсселл у коментарі SVT.

“Йдеться про відновлення зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства. Як для задоволення потреб, так і для посилення стійкості України, щоб вона могли продовжувати протистояти вторгненню”, – розповів політик.

За його словами, подробиці анонсованого пакету підтримки будуть представлені під час донорської конференції, яка пройде у вівторок, 13 грудня, у Парижі. Метою заходу стане збір коштів на відновлення й зміцнення нашої держави.


Максим Царук, ZN.ua





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