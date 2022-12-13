Швеція виділить ще 58 млн доларів на відновлення України

Шведський уряд вирішив спрямувати додаткову допомогу на приблизно 58 мільйонів доларів (600 млн шведських крон) на довгострокову відбудову України. Про це повідомив міністр співробітництва у сфері розвитку Юган Форсселл у коментарі SVT .

“Йдеться про відновлення зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства. Як для задоволення потреб, так і для посилення стійкості України, щоб вона могли продовжувати протистояти вторгненню”, – розповів політик.

За його словами, подробиці анонсованого пакету підтримки будуть представлені під час донорської конференції, яка пройде у вівторок, 13 грудня, у Парижі. Метою заходу стане збір коштів на відновлення й зміцнення нашої держави.