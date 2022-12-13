Рада дозволила ввезення Starlink та генераторів без сплати мит і ПДВ

Мова йде в тому числі і про посилки та покупки фізичних осіб, інформує ZN.ua.

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкти, якими скасовує податки на імпорт генераторів та систем Starlink до травня 2023 року року. Законопроекти №8196/8197 на засіданні 13 грудня отримали по 331 та 332 голоси, повідомив депутат Ярослав Железняк.

Норми про скасування мита та ПДВ діятимуть у тому числі і для фізичних осіб. Також вони поширюватимуться і на поштові та експрес-відправлення.

Законопроєкти також звільняють від ПДВ та мит ввезення обладнання в рамках технічної допомоги Energy Community, поштові та експрес-відправлення, та надають можливість зберігати пальне без ліцензії обсягом до 2000 літрів. Водночас про більші обсяги треба буде повідомити по декларативному принципу податкову.


Ірина Знась, ZN.ua





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