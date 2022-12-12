Євросоюз накопичив обсяги газу, потрібні для проходження зими – фон дер Ляєн

Європейському Союзу вдалося накопичити у своїх сховищах обсяги газу, необхідні для проходження зимового періоду, і навіть перевищити очікуваний показник, незважаючи на скорочення поставок блакитного палива з Росії. Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції .

"Ми взяли зобов'язання про збільшення мінімального наповнення сховищ газу. Наші сховища зараз заповнені більше ніж на 90%, тобто ми перевиконали наше завдання. Це дуже добре. І ми значно перевищили середній показник заповненості за останні 5 років", — наголосила фон дер Ляєн.

Вона розповіла про заходи, завдяки яким блоку вдалося досягти такого результату. Вони, зокрема, включають домовленості про закупку газу в інших надійних постачальників, економне споживання палива, збільшення потужностей відновлювальних джерел енергії та спрощення процедури їх нарощування.

Глава Європейської комісії наголосила, що газовий шантаж РФ провалився, а ЄС наразі готовий до зими.

Водночас, вона не виключила, що Євросоюзу може загрожувати дефіцит газу в 2023 році. За словами фон дер Ляєн наступна зима може виявитися більш складною для блоку.