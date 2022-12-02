Перед виступом голови ФРС долар показав найбільше місячне падіння з 2010 року

Перед виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла долар знизився у середу, 30 листопада, з тижневого максимуму до найгіршого місячного показника з вересня 2010 року. У листопаді долар втратив близько 4,3%. Про це повідомляє Reuters.

Перед виступом голови ФРС долар показав найбільше місячне падіння з 2010 року
Фото: pixabay.com

Деталі

Водночас індекс долара США, який вимірює ефективність долара стосовно шести основних валют, впав на 0,37% до 106,48, в порівнянні з нічним максимумом у 106,90.

За даними Refinitiv, у листопаді він втратив близько 4,3%, що є найгіршим місячним показником з вересня 2010 року.

Інвестори збільшили свої ставки на те, що інфляція досягла піку, і ФРС незабаром просигналізує про перехід до більш м'якої позиції щодо грошово-кредитної політики, не в останню чергу тому, що світ схиляється до ймовірної рецесії в наступному році.

Варто зазначити, що Пауелл виступить в Інституті Брукінгса у Вашингтоні о 20:30 за київським часом з промовою про економічні перспективи і ринок праці.

Процентна ставка

Інвестори вважають, що ймовірність того, що ФРС підвищить процентну ставку лише на 0,5 п.п. 14 грудня, становить 63,5%, а ймовірність того, що вона підвищиться ще на 75 базисних пунктів, становить 36,5%.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив в понеділок, що Центробанку необхідно продовжувати підвищення ставок.





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