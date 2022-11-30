З НБУ пішов керівник Офісу Правління Нацбанку Олександр Присяжнюк
Олександр Присяжнюк за власним бажанням 25 листопада 2022 року завершив роботу в Національному банку на посаді керівника Офісу Правління НБУ. Про це йдеться у
До сфери відповідальності Офісу Правління НБУ належить:
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організація та супроводження діяльності Правління НБУ;
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організація, сприяння та супроводження взаємодії НБУ з Радою НБУ;
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розвиток інституційних відносин НБУ зі стейкхолдерами;
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розвиток взаємодії НБУ з Офісом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади;
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підтримка публічних комунікацій та міжнародних зв’язків за участю Правління НБУ;
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упровадження функції комплаєнсу в НБУ.
Офіс Правління НБУ належить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», куратором якого є Голова Національного банку Андрій Пишний.
Наразі Національний банк здійснює пошук та відбір кандидатів на посаду керівника Офісу Правління НБУ.
Нагадаємо, що Олександр Присяжнюк здійснював керівництво Офісом Правління НБУ з серпня 2020 року.