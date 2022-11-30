З НБУ пішов керівник Офісу Правління Нацбанку Олександр Присяжнюк

Олександр Присяжнюк за власним бажанням 25 листопада 2022 року завершив роботу в Національному банку на посаді керівника Офісу Правління НБУ. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

До сфери відповідальності Офісу Правління НБУ належить: організація та супроводження діяльності Правління НБУ;

організація, сприяння та супроводження взаємодії НБУ з Радою НБУ;

розвиток інституційних відносин НБУ зі стейкхолдерами;

розвиток взаємодії НБУ з Офісом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади;

підтримка публічних комунікацій та міжнародних зв’язків за участю Правління НБУ;

упровадження функції комплаєнсу в НБУ. Офіс Правління НБУ належить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», куратором якого є Голова Національного банку Андрій Пишний. Наразі Національний банк здійснює пошук та відбір кандидатів на посаду керівника Офісу Правління НБУ. Нагадаємо, що Олександр Присяжнюк здійснював керівництво Офісом Правління НБУ з серпня 2020 року.