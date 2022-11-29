Україна розраховує на повне відключення російських банків від SWIFT у 9-му пакеті санкцій

Україна розраховує, що в 9-му пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії буде передбачено повне повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в'їзду в ЄС громадян РФ . Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в телеграм-каналі.

Що відомо

Він провів зустріч з міністрами закордонних справ Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

«Основними темами нашої зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора. У 9-му санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в'їзду в ЄС громадян держави-терориста», — написав Шмигаль.

Також під час зустрічі сторони приділив значну увагу енергетичній сфері й обстрілам Росією критичної інфраструктури України.

«Подякував північноєвропейським та балтійським країнам за їхню допомогу з енергетичним обладнанням. Ця підтримка допомагає українцям залишатися незламними та продовжувати боротьбу проти варварської російської агресії», — резюмував глава Кабміну.

Передісторія

26 січня стало відомо, що Європейський центральний банк попросив у банків план дій на випадок санкцій на Росію, зокрема — відключення від системи Swift.

Раніше «Мінфін» писав, що Білий дім оприлюднив окремі деталі нових масштабних санкцій у разі нового вторгнення Росії в Україну.

У Раді національної безпеки США (NSC)заявили, що розглядають відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT.

В свою чергу в РФ заявили, що не бояться заборони операцій з доларом і євро, тому що є «дуже перспективний юань».

У грудні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що західні партнери Києва розробляють низку санкцій проти Росії на випадок нової агресії проти України, зокрема «ядерний варіант» — відключення від платіжної системи SWIFT.