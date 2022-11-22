У Польщі запрацюють нові термінали для поповнення українських банківських карток

Незабаром у Польщі запрацюють термінали iBox, через які українці зможуть поповнювати свої гривневі українські карти. IBOX BANK отримав ліцензію польського Національного банку розвитку регіону на розміщення платіжних терміналів.

Банк підписав договори з усіма польськими ТРЦ ("галереями") про розміщення терміналів та можливість доступу для інкасації.

"Топ-10 українських банків по емісії карток вийшли з нами на зв'язок і пропонують угоди поповнення своїх українських карток у Варшаві", - розповіла CEO міжнародної платіжної системи LEO та голова наглядової ради Айбокс Банку Альона Шевцова.

Також у польських терміналах будуть представлені всі мерчанти, які зараз є на терміналах в Україні. Поповнювати карти українських банків можна буде із комісією 0%. Такі умови точно будуть щодо карт monobank та ПриватБанку.

Через термінали IBOX BANK також можна буде оплачувати комуналку, послуги мобільного зв'язку та інтернету, поповнювати електронні гаманці та рахунки на ігрових акаунтах, купувати квитки та виконувати інші транзакції так само швидко та легко, як в Україні. Адже багато українців, приїхавши до Польщі, виявили, що не всі фінансові операції тут можна проводити онлайн чи через термінали. Незабаром така нагода з'явиться.

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