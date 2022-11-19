«Зернова ініціатива»: за два дні з українських портів вийшли дев’ять кораблів з агропродукцією
Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 26 кораблів, інформує
За два дні з портів Великої Одеси в рамках «зернової ініціативи» вийшли дев’ять кораблів зі 162 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це
Зокрема, сьогодні, 19 листопада, було відправлено балкер BOZBURUN - M із 40 тисячами тонн пшениці для Ефіопії.
Зазначається, що це вже восьмий за рахунком корабель, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії.
«Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 26 суден», - заявили в Мінінфраструктури, додавши, що на ці кораблі завантажують мільйон тонн української агропродукції.
«З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки», - йдеться у повідомленні.