«Зернова ініціатива»: за два дні з українських портів вийшли дев’ять кораблів з агропродукцією

За два дні з портів Великої Одеси в рамках «зернової ініціативи» вийшли дев’ять кораблів зі 162 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зокрема, сьогодні, 19 листопада, було відправлено балкер BOZBURUN - M із 40 тисячами тонн пшениці для Ефіопії.

Зазначається, що це вже восьмий за рахунком корабель, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії.

«Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 26 суден», - заявили в Мінінфраструктури, додавши, що на ці кораблі завантажують мільйон тонн української агропродукції.

«З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки», - йдеться у повідомленні.