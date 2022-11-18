Відключення електроенергії: 10 млн. українців залишаються без світла, а Київ поставив антирекорд

Сьогодні проводяться стабілізаційні відключення.

Відключення електроенергії: 10 млн. українців залишаються без світла, а Київ поставив антирекорд
© pixabay/colin00b

Стабілізаційні відключення заплановані на поточний день у більшій частині України. Київську область та Київ, який за підсумками 17 листопада поставив антирекорд із екстрених відключень електрики, очікують також аварійні відключення.

Стабілізаційні відключення

Держкомпанія НЕК "Укренерго" попередила про стабілізаційні відключення електроенергії здебільшого країни. Однак у Київській області також застосовуватимуться і аварійні відключення, повідомляє прес-служба ДПЕК.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів", - йдеться у першому повідомленні компанії.

Перевірити актуальність вимкнення світла за конкретною адресою можна або тут , або тут.

Без світла понад 10 млн. українців

Чергова ракетна атака російських військ закінчилася тим, що без електрики в Україні залишаються понад 10 млн. громадян України. Найбільше споживачів відключено у Києві та трьох регіонах, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Весь день триває (17 листопада, – ред.) ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України. Знову аварійні відключення світла на додачу до планових, стабілізаційних. На сьогоднішній день понад 10 мільйонів українців без електрики. Найбільше – у Вінницькій області, на Одещині, Сумській, у Києві. Ми робимо все, щоб нормалізувати постачання", – зазначив президент.

У Києві поставили антирекорд

У Києві вчора, 17 листопада, запроваджували наймасштабніші екстрені відключення електроенергії за весь час проблем з енергопостачанням через війну Росії в Україні. Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника Yasno Сергій Коваленко.

"Цілий день (17 листопада, – ред.) у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення – антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать. Зараз у енергетиків завдання – забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших ушкоджень", – зазначив топ-менеджер компанії.


Олена Середа, ZN.ua





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