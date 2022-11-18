Повідомлення про повне знеструмлення країни є фейком — «Укренерго»

Повідомлення у телеграм-каналах про повне, або часткове знеструмлення країни є фейком. Про це попередили в Національній енергетичній компанії «Укренерго».

«У сумнівних Telegram-каналах використовується логотип "Укренерго" для поширення фейкової інформації, зокрема щодо повного чи часткового знеструмлення країни», — йдеться у офіційному повідомленні.

В компанії заявили, що не робили таких заяв і ця інформація не відповідає дійсності.

«Це один з можливих "вкидів" для того, аби посіяти паніку серед українського населення, використовуючи при цьому логотип "Укренерго" для вашої довіри», — підкреслили енергетики.

В НЕК вчергове порадили перевіряти інформацію з Telegram-каналів та інших соцмереж на офіційних комунікаційних сторінках «Укренерго».