Повідомлення про повне знеструмлення країни є фейком — «Укренерго»
Поширені у телеграм-каналах повідомлення енергетики назвали інструментом для сіяння паніки, інформує
Повідомлення у телеграм-каналах про повне, або часткове знеструмлення країни є фейком. Про це
«У сумнівних Telegram-каналах використовується логотип "Укренерго" для поширення фейкової інформації, зокрема щодо повного чи часткового знеструмлення країни», — йдеться у офіційному повідомленні.
В компанії заявили, що не робили таких заяв і ця інформація не відповідає дійсності.
«Це один з можливих "вкидів" для того, аби посіяти паніку серед українського населення, використовуючи при цьому логотип "Укренерго" для вашої довіри», — підкреслили енергетики.
В НЕК вчергове порадили перевіряти інформацію з Telegram-каналів та інших соцмереж на офіційних комунікаційних сторінках «Укренерго».