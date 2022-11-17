Warner Bros. заборонила показувати свої фільми в Росії

Американська кінокомпанія Warner Bros. заборонила каналам російського холдингу «Национальная медиа группа» транслювати фільми студії, попри те, що ліцензійні угоди діють ще впродовж півтора року. Про це повідомляє Укрінформ.

Warner Bros. заборонила показувати свої фільми в Росії
Фото: рodrobnosti.ua

До НМГ входять: «Первий канал», СТС, РЕН ТВ, «Домашний», «Пятий канал». Також холдинг обслуговує кабельне телебачення, у тому числі «СТС Медиа», ViP Comedy, TV1000 Action, Da Vinci та інші.

У грудні 2016 року президент холдингу Кирило Ковальчук потрапив до санкцій США. У 2014 та 2022 роках санкції запровадили проти банку «РоSSия», одного з акціонерів НМГ.





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