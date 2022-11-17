Warner Bros. заборонила показувати свої фільми в Росії

Американська кінокомпанія Warner Bros. заборонила каналам російського холдингу «Национальная медиа группа» транслювати фільми студії, попри те, що ліцензійні угоди діють ще впродовж півтора року. Про це повідомляє Укрінформ.

Фото: рodrobnosti.ua

До НМГ входять: «Первий канал», СТС, РЕН ТВ, «Домашний», «Пятий канал». Також холдинг обслуговує кабельне телебачення, у тому числі «СТС Медиа», ViP Comedy, TV1000 Action, Da Vinci та інші.