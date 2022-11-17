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2022-11-17
Warner Bros. заборонила показувати свої фільми в Росії
Американська кінокомпанія Warner Bros. заборонила каналам російського холдингу «Национальная медиа группа» транслювати фільми студії, попри те, що ліцензійні угоди діють ще впродовж півтора року. Про це
Фото: рodrobnosti.ua
До НМГ входять: «Первий канал», СТС, РЕН ТВ, «Домашний», «Пятий канал». Також холдинг обслуговує кабельне телебачення, у тому числі «СТС Медиа», ViP Comedy, TV1000 Action, Da Vinci та інші.
У грудні 2016 року президент холдингу Кирило Ковальчук потрапив до санкцій США. У 2014 та 2022 роках санкції запровадили проти банку «РоSSия», одного з акціонерів НМГ.