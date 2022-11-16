Обсяги венчурних інвестицій в Європі значно знизились — KPMG

У Європі обсяги венчурних інвестицій впали до найнижчого рівня за сім кварталів на тлі триваючої геополітичної невизначеності, інфляційного тиску та швидкого зростання процентних ставок. Про це свідчать результати дослідження KPMG про тренди венчурного капіталу в ІІІ кварталі 2022 року в Європі та світі.

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Стрімке зростання вартості енергоресурсів, занепокоєння щодо потенційної рецесії та триваюча повномасштабна війна в Україні також мали серйозний вплив на настрої інвесторів та венчурне фінансування в регіоні.

Сектор B2B та галузь енергетики

Компанії в секторі B2B викликали значний інтерес з боку венчурних інвесторів у Європі в ІІІ кварталі 2022 року. Про це свідчить залучення коштів у розмірі $1,4 млрд німецької компанії Celonis, яка займається питаннями підвищення продуктивності бізнесу.

Враховуючи цілком реальну енергетичну кризу в Європі, яка посилюється війною в Україні, інтерес до альтернативної енергетики та зберігання енергії також виявився дуже високим. У цьому секторі було укладено кілька великих угод, включаючи залучення коштів на суму $1,1 млрд шведською компанією Northvolt, що стало другим за величиною залученням капіталу в регіоні протягом кварталу.

Венчурне інвестування в сектор кібербезпеки

Спостерігалося зниження обсягів інвестицій, венчурні інвестори продовжували виявляти значний інтерес до сфери кібербезпеки. Компанії, що спеціалізуються на сервісах з управління та допомагають компаніям консолідувати свої можливості щодо виявлення, усунення та управління кіберзагрозами та викликами у цій сфері, були особливо привабливими для венчурних інвесторів.

Ізраїль продовжує залишатися потужним центром інвестицій у сферу кібербезпеки в Європі — компанії з управління мережами Talon і Cymulate залучили $100 і $70 млн, відповідно, протягом третього кварталу 2022 року.

Велика Британія

У Великій Британії як обсяги венчурних інвестицій, так і кількість венчурних угод значно скоротились у ІІІ кварталі 2022 року після стабілізації ринку інвестування протягом шести кварталів.

Споживчий та роздрібний ринки зазнали найрізкішого спаду, оскільки венчурні інвестори переключили свою увагу з компаній у цьому секторі, незалежно від стадії угоди, на користь угод, зосереджених на питаннях продуктивності бізнесу, цифрових можливостях та рішеннях fintech у секторі B2B.

Інтерес до технологій, пов'язаних з охороною здоров'я, також залишався високим протягом ІІІ кварталу 2022 року, при цьому по всій країні продовжувалося зростання уваги до технологій, пов'язаних з охороною здоров'я.

Німеччина

У ІІІ кварталі 2022 року обсяги венчурних інвестицій у Німеччині залишалися стабільними порівняно з історичними нормами завдяки залученню $1,4 млрд компанією Celonis, яка займається питаннями підвищення продуктивності бізнесу, та залученню $400 млн компанією Insurtech Wefox.

Компанії, орієнтовані на сектор B2B, найбільше привертали увагу інвесторів протягом цього кварталу, тоді як орієнтовані на споживача компанії у сфері B2C, включаючи доставку продуктів та fintech, зіткнулися із сильним відтоком фінансування з боку інвесторів.

Країни Скандинавії

У Європі лише скандинавський регіон продемонстрував збільшення фінансування порівняно з попереднім кварталом, здебільшого завдяки двом великим угодам: залученню коштів на суму $1,1 млрд виробником акумуляторів Northvolt і залученню $800 млн компанією Klarna, що працює за принципом «купуй зараз, плати потім».

Тенденції, на які слід звернути увагу у IV кварталі 2022 року

Оскільки, згідно з очікуваннями, геополітична та макроекономічна невизначеність триватиме, венчурні інвестори в Європі, ймовірно, стануть ще більш агресивними у прийнятті інвестиційних рішень у IV кварталі 2022 року.

Компанії, що знаходяться на ранньому етапі розвитку (early-stage), відчуватимуть найбільший вплив такого підходу інвесторів, що у довгостроковій перспективі може перешкоджати процесу укладання угод.

Очікується, що енергетика та ESG залишаться популярними напрямками інвестицій в Європі в IV кварталі 2022 року, оскільки вони стосуються альтернативної енергетики й енергоакумулюючих технологій.

Також очікується, що сектор B2B залишатиметься привабливим напрямком для інвесторів, особливо враховуючи те, що компанії цього сектора зосереджені на підвищенні їхньої ефективності та прибутковості.