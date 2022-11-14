Індія планує купувати ще більше російської нафти – The Indian Express

Обсяги торгівлі між двома країнами за перше півріччя вже перевищують показник за минулий рік, інформує ZN.ua.

Індія планує купувати ще більше російської нафти – The Indian Express
© Bloomberg

Індія планує збільшити обсяг торгівлі з Росією «в найближчому майбутньому», попри санкції Заходу, пише The Indian Express. Переважно за рахунок купівлі російської нафти за нижчими цінами.

Індія є третім найбільшим імпортером нафти у світі. До російсько-української війни Делі купував у Москви менше 1% від загального обсягу сирої нафти, зараз – близько 22%, і цей показник зростатиме.

У своїх основних постачальників – Іраку та Саудівської Аравії, Індія купує 21% та 16% відповідно.

За перші п'ять місяців 2022 року обсяг торгівлі між країнами зріс до $18,23 млрд (за весь 2021 рік – $13,12). Водночас імпорт Індії з Росії становив $17,23 млрд, а експорт до Росії – $992,73 млн.

У Міністерстві торгівлі Індії стверджують, що зростанню обсягів торгівлі з Росією сприятиме використання рупій для розрахунків за енергоносії.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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