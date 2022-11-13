Росія намагається підключитися до SWIFT в межах переговорів щодо "зернової угоди"

Росія порушувала питання підключення до системи SWIFT державного "Россільгоспбанку" в межах переговорів про "зернову угоду" із представниками ООН . Це підтвердив заступник очільника МЗС Росії Сергєй Вершинін у суботу підтвердив, повідомили РосЗМІ.

"Ми обговорюємо це не вперше, тому що, з моєї точки зору, перепідключення "Россільгоспбанку", який забезпечує більшість транзакцій із сільськогосподарських питань, сільськогосподарських операцій, є ключовим питанням. Без цього, природно, ми просто не можемо просуватися вперед… Ми над цим працюємо, і ми будемо цього домагатися", – заявив він.

За його словами, існують конкретні напрацювання того, як можна як тимчасову опцію відкривати кореспондентські рахунки в низці зарубіжних банків – Citibank і JPMorgan.

"Але ця якщо опція і може бути, то вона може бути тільки тимчасова, тому що реальне рішення – це повне перепідключення до системи фінансових повідомлень SWIFT "Россільгоспбанку", – додав він.