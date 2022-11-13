Росія намагається підключитися до SWIFT в межах переговорів щодо "зернової угоди"

Мова йде про державний "Россільгоспбанку".

Росія порушувала питання підключення до системи SWIFT державного "Россільгоспбанку" в межах переговорів про "зернову угоду" із представниками ООН. Це підтвердив заступник очільника МЗС Росії Сергєй Вершинін у суботу підтвердив, повідомили РосЗМІ.

"Ми обговорюємо це не вперше, тому що, з моєї точки зору, перепідключення "Россільгоспбанку", який забезпечує більшість транзакцій із сільськогосподарських питань, сільськогосподарських операцій, є ключовим питанням. Без цього, природно, ми просто не можемо просуватися вперед… Ми над цим працюємо, і ми будемо цього домагатися", – заявив він.

За його словами, існують конкретні напрацювання того, як можна як тимчасову опцію відкривати кореспондентські рахунки в низці зарубіжних банків – Citibank і JPMorgan.

"Але ця якщо опція і може бути, то вона може бути тільки тимчасова, тому що реальне рішення – це повне перепідключення до системи фінансових повідомлень SWIFT "Россільгоспбанку", – додав він.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні різко зросли на тлі війниЦіни на квартири в Україні різко зросли на тлі війни
Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростаютьЦіни на оренду заміських будинків стрімко зростають
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
Блок рекламы


Похожие новости
Росія не змогла домовитися з Індією про торгівлю нафтою в обхід долараРосія не змогла домовитися з Індією про торгівлю нафтою в обхід долара
На Одещині скасовують обмеження щодо електрики: у міськраді роз'яснили ситуаціюНа Одещині скасовують обмеження щодо електрики: у міськраді роз'яснили ситуацію
Парламент прийняв закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави-агресораПарламент прийняв закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави-агресора
WSJ: Росія знайшла лазівку в санкціях, щоб продавати своє пальне в СШАWSJ: Росія знайшла лазівку в санкціях, щоб продавати своє пальне в США
Як Росія знищує українську енергетику: інфографіка та карта ударівЯк Росія знищує українську енергетику: інфографіка та карта ударів
Втрити житлового фонду, інфраструктури та бізнесу: аналітика щодо збитків України від війниВтрити житлового фонду, інфраструктури та бізнесу: аналітика щодо збитків України від війни
Нацбанк вчергове залишив облікову ставку без змін та дав прогноз щодо інфляціїНацбанк вчергове залишив облікову ставку без змін та дав прогноз щодо інфляції
Заробляли в Україні, сплачували податки агресору: підприємство росіян виявили на ХарківщиніЗаробляли в Україні, сплачували податки агресору: підприємство росіян виявили на Харківщині
Альфа-Банк не подавав до Нацбанку пакет документів щодо збільшення капіталу на $1 млрд — НБУАльфа-Банк не подавав до Нацбанку пакет документів щодо збільшення капіталу на $1 млрд — НБУ
В МВФ не будуть робити прогнозів щодо економіки Україні до 2027 рокуВ МВФ не будуть робити прогнозів щодо економіки Україні до 2027 року
Последние новости
Подгружаем последние новости