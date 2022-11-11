«Санкції нам не страшні»: у Росії засекретили черговий економічний показник

Цього разу під грифом «таємно» опинилася статистика споживання електроенергії, інформує ZN.ua.

«Санкції нам не страшні»: у Росії засекретили черговий економічний показник
© Укренерго

Російська влада продовжує засекречувати офіційну статистику з різних галузей економіки, яка б допомогла показати, як санкції вплинули на її рецесію та падіння промисловості. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Після митної та банківської статистики, даними щодо золотовалютних резервів, федерального бюджету та видобутку нафти гриф «таємно» наклали на відомості про споживання електроенергії. Це один із ключових показників, який сигналізує про стан справ у всій економіці.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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