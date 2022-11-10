У Києві різко подорожчало житло: скільки коштують квартири на первинному та вторинному ринках

У Києві протягом місяця помітно подорожчали квартири на вторинному ринку. Аналітики повідомили, що вартість квадратного метра житла у столиці зросла на 1611 грн.

У Києві різко подорожчало житло: скільки коштують квартири на первинному та вторинному ринках

Середня вартість житла з 10 жовтня та до 9 листопада зросла з 50 565 до 52 176 грн. У період з 11 травня по 9 листопада (останні півроку) подорожчання становило 3070 грн. Вартість підвищилася з 47 495 до 50 565 грн. Якщо порівнювати нинішні ціни з минулорічними, подорожчання становило 11 206 грн. Якщо 2021-го квадратний метр житла у столиці становив 39 359 грн, то зараз – вже 50 565 грн.

Найнижчі ціни на нерухомість у Києві – у Деснянському районі. Там квартири пропонують по 41 130 грн за квадратний метр. У Печерському районі "квадрат" обійдеться майже вдвічі дорожче – 80 417 грн.

Найчастіше квадратний метр однокімнатної квартири оцінюється у 39 тисяч гривень. За такою ціною формується ціна 7,3% всього житла. Ще 7% квартир пропонують за 41 600 грн/кв. м, а 6,9% – по 44 200 грн/кв. м.

У Києві різко подорожчало житло: скільки коштують квартири на первинному та вторинному ринках

Що стосується новобудов, зростання їхньої вартості сповільнилося в жовтні. Максимально подорожчало житло економ-класу.

Засновник M4U Володимир Даниленко зазначив, що подорожчання об'єктів пов'язане з їхньою низькою маржинальністю. Минулого місяця відновилися роботи на 185 будмайданчиках Києва, що на 6,9% більше, ніж у вересні. При цьому їхня кількість зменшилася на 26,3% порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення Росії.

Середня вартість квадратного метра у нових будинках – 60 477 грн. Квадратний метр житла економ-класу в новобудовах у середньому подорожчав на 8% і становить 33 882 грн.

У Києві різко подорожчало житло: скільки коштують квартири на первинному та вторинному ринках

Експерти відзначили низький попит на квартири, що пов'язано з масовими ракетними атаками столиці з боку російських окупантів, а також проблемами з енергетичною структурою. Проте собівартість будівництва продовжує зростати, і продавці змушені підвищувати ціни.

Максимальна кількість пропозицій зосереджена у ціновому діапазоні 26 000 – 48 000 грн/кв.м. Найбільше об'єктів будують та продають у Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах.

Нагадаємо, однокімнатні квартири різко подорожчали у всіх регіонах України. Названо області, де житло можна купити дешевше.


Ловіцька Леся, Тудей





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