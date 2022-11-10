Держстат повідомив, наскільки в Україні зросла інфляція

Інфляція в Україні у жовтні 2022 року прискорилася до 2,5% з 1,9% у вересні, 1,1% – у серпні та 0,7% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

З початку 2022 року за десять місяців споживчі ціни в Україні зросли на 24,8%, а базова інфляція склала 20,1%.

У середині жовтня Національний банк України зберіг прогноз інфляції за підсумками 2022 року на рівні 30%, тоді як уряд наприкінці жовтня покращив його з 30,1% до 29,3%.

У 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році.