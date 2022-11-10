Ринок нерухомості: до 70% новобудов можуть завершити будівництво з затримкою понад рік

Затримка із завершенням будівництва до 70% новобудов може скласти понад 1 рік. Переважно це об'єкти, ступінь готовності яких на початок широкомасштабної війни становив від 30% до 60%. Про це повідомив Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

Ринок нерухомості: до 70% новобудов можуть завершити будівництво з затримкою понад рік
Фото: gdevkievezhithorosho.com

Деталі

Що стосується об'єктів, які в період з грудня по лютий перебували на початкових стадіях будівництва, то їхнє зведення призупинене на невизначений термін.

За словами експерта, впродовж травня-листопада 2022 року було введено в експлуатацію близько 1/3 житлових об'єктів, ступінь готовності яких на момент вторгнення становив понад 80% (до 2% від загальної кількості новобудов).

Критична ситуація

Володимир Семенцов зазначив, що критично важку ситуацію на первинному ринку житла, безумовно, спричинила війна та похідні від неї 2 групи об'єктивних обставин:

  • зниження попиту до «нуля» (через брак коштів потенційних покупців, інфляцію, ощадливість громадян, неможливість доступного іпотечного кредитування, непрогнозованість наслідків війни і т. ін.),
  • неможливість девелоперів реалізувати власні плани (різке зростання собівартості будівництва, відсутність достатнього капіталу чи можливості залучення кредитування, руйнування вітчизняних підприємств-виробників будматеріалів та ускладнення їхньої роботи через перебої з електроенергією, порушені логістичні зв’язки поставок, брак кваліфікованої робочої сили тощо).

Експерт зауважив, що будь-які аналітичні звіти щодо кількості об'єктів, в яких були поновлені будівельні роботи, не враховують ані динаміку, ані дотримання термінів будівництва. Крім того, аналіз вартості м2 без участі реального покупця є лише декларативним, а не економічно мотивованим.

Проте, як наголосив фахівець, більшість девелоперів чимдуж намагаються уникнути «офіційного» банкрутства, шукаючи способи знайти необхідне фінансування для продовження будівництва та готові порозумітися з інвесторами-покупцями, які справедливо вимагають добудувати проінвестований ними той чи інший ЖК.

На його погляд, до кінця 2022 року не варто чекати якихось позитивних зрушень на первинному ринку житла. І навпаки: чим довше триватиме війна, чим більшої шкоди завдають окупанти українській економіці, тим менше шансів для девелоперів швидко оговтатись й поновити свою діяльність.

«Первинний ринок будівництва житла фактично опинився в нерозривному колі непоборних обставин, викликаних війною. І допоки триватиме активна фаза бойових дій, годі чекати якихось суттєвих зрушень на ринку. Але варто звернути увагу на те, що за останні 8,5 місяців ще не було жодного випадку, коли забудовник офіційно був визнаний банкрутом», — заявив фахівець.

Відновлення первинного ринку

На його переконання, для відновлення первинного ринку вже після перемоги у війні, буде необхідно розробити комплексну державну програму, яка б, з одного боку, сприяла відносно швидкому відновленню будівельної галузі (за період від 1 до 3 років), а з іншого, — запровадила нові принципи роботи девелоперів та їхньої взаємодії з покупцем.

Він вважає, що головними напрямками цієї програми мають стати:

  • надання кредитів девелоперам на реалізацію проєктів під 3 5% з встановленням банківського контролю за використанням наданих коштів та дотриманням термінів будівництва,
  • розвиток гнучких іпотечних програм (від 0% до 5 7%) відповідно до статків різних соціальних груп,
  • інвестування в модернізацію наявних виробництв будівельних матеріалів та створення нових підприємств,
  • вирішення питання компенсацій за зруйноване та пошкоджене майно під час війни,
  • комплексне вирішення питання реконструкції застарілого житлового фонду,
  • вирішення проблеми довгобудів,
  • запровадження механізму страхування ризиків тощо.





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