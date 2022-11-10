Фінський уряд виділив 7 мільйонів євро для підтримки експорту українського зерна до Африки

Уряд Фінляндії, за посередництва Всесвітньої продовольчої програми ООН , погодив фінансову допомогу у розмірі 7 мільйонів євро на підтримку постачання зерна, зокрема з України, до країн так званого Африканського рогу. Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Фінляндії.

"Критично важливо, щоб постачання зернових з України до країн Африканського рогу могло продовжуватися. Тому ми надаємо цю підтримку для Всесвітньої продовольчої програми", - повідомив міністр з питань співпраці для розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.

Загалом Фінляндія спрямувала для гуманітарної підтримки африканських країн близько 15,7 мільйона євро, з них близько 7 надані для підтримки постачання зернових - оскільки ці країни дуже залежні від поставок зерна з України.