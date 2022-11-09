Україна почала відбір газу з підземних газосховищ

Це найпізніший старт відбору за останнє десятиліття.

Україна почала відбір газу з підземних газосховищ

Оператор газосховищ України “Укртрансгаз” 7 листопада розпочав відбір газу із підземних газових сховищ. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиріччя, повідомила пресслужба “Нафтогазу”, інформує ZN.ua.

Наразі відбір газу ведеться на одному газосховищі, яке обрали для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів. В компанії зазначають, що таким чином оператор газосховищ зможе оперативно реагувати на потреби системи та населення під час зміни сезонів.

Водночас такий пізній старт відбору цього року пов’язаний із кількома основними факторами:

  • сприятливими погодними умовами та відносно високою температурою повітря у осінні місяці;
  • підвищенням інтересу до закачування газу в українські ПСГ з боку компаній-нерезидентів;
  • загальним скороченням рівня енергоспоживання в Україні

В “Укртрансгазі” запевняють, що система успішно пройшла сезон закачування та готова до проходження опалювального сезону.

“Ми розуміємо, що перед нами стоять непрості виклики та найважча зима в історії незалежної України. Однак до роботи, як завжди, готові та зробимо все від нас залежне, щоб у домівках, прихистках, лікарнях, школах і садочках України було тепло”, - заявив керівник “Укртрансгазу” Сергій Перелома.


Ірина Знась, ZN.ua





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