В НБУ розповіли, як будуть оподатковуватись валютні депозити з придбаними за офіційним курсом доларами

Начальник Управління монетарної політики НБУ Михайло Ребрик в інтерв'ю «Мінфіну» розповів, чи має власник валютного депозиту сплачувати податок, якщо він заробив на курсовій різниці.

В НБУ розповіли, як будуть оподатковуватись валютні депозити з придбаними за офіційним курсом доларами
Фото: pixabay.com

Деталі

За словами Ребрика, податок сплачується за відсотки на депозит, а не за отриману гривню від зміни курсу.

«Тобто фактично для цілей оподаткування вважається, що людина розмістила і потім забрала одну і ту саму суму, умовно 100 доларів. Тому оподатковуватиметься лише відсотковий дохід за розміщення депозиту, який людина отримає від банку», — пояснив він.





Интересные новости
В Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населенняВ Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населення
Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»
Американці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердивАмериканці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердив
Канада випустить облігації для підтримки УкраїниКанада випустить облігації для підтримки України
Квартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країниКвартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країни
Блок рекламы


Похожие новости
У Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами за жовтеньУ Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами за жовтень
Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадянБанківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян
Дефіцит електроенергії: у Києві та Київській області відключення будуть частішими та більш масовими — офіційноДефіцит електроенергії: у Києві та Київській області відключення будуть частішими та більш масовими — офіційно
Безробітні українці будуть залучені до "Армії відновлення" - КабмінБезробітні українці будуть залучені до "Армії відновлення" - Кабмін
НБУ дозволив українцям купувати безготівкову валюту за офіційним курсом: як працює механізмНБУ дозволив українцям купувати безготівкову валюту за офіційним курсом: як працює механізм
Які землі під забудову під Києвом краще не купляти: екологи розповіли, які позови знаходяться в судахЯкі землі під забудову під Києвом краще не купляти: екологи розповіли, які позови знаходяться в судах
Ціни на житло після війни: українцям розповіли, як вони змінятьсяЦіни на житло після війни: українцям розповіли, як вони зміняться
В ЄІБ розповіли, як міжнародні партнери ставляться до державного боргу УкраїниВ ЄІБ розповіли, як міжнародні партнери ставляться до державного боргу України
В МВФ не будуть робити прогнозів щодо економіки Україні до 2027 рокуВ МВФ не будуть робити прогнозів щодо економіки Україні до 2027 року
Ціни на українську експортну електроенергію падають: в «Укренерго» розповіли, скільки планують заробитиЦіни на українську експортну електроенергію падають: в «Укренерго» розповіли, скільки планують заробити
Последние новости
Подгружаем последние новости