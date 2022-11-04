Новостей.COM ⇒
2022-11-04
В НБУ розповіли, як будуть оподатковуватись валютні депозити з придбаними за офіційним курсом доларами
Начальник Управління монетарної політики НБУ Михайло Ребрик в інтерв'ю «Мінфіну» розповів, чи має власник валютного депозиту сплачувати податок, якщо він заробив на курсовій різниці.
Фото: pixabay.com
Деталі
За словами Ребрика, податок сплачується за відсотки на депозит, а не за отриману гривню від зміни курсу.
«Тобто фактично для цілей оподаткування вважається, що людина розмістила і потім забрала одну і ту саму суму, умовно 100 доларів. Тому оподатковуватиметься лише відсотковий дохід за розміщення депозиту, який людина отримає від банку», — пояснив він.