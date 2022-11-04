В НБУ розповіли, як будуть оподатковуватись валютні депозити з придбаними за офіційним курсом доларами

Начальник Управління монетарної політики НБУ Михайло Ребрик в інтерв'ю «Мінфіну» розповів, чи має власник валютного депозиту сплачувати податок, якщо він заробив на курсовій різниці.

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За словами Ребрика, податок сплачується за відсотки на депозит, а не за отриману гривню від зміни курсу.

«Тобто фактично для цілей оподаткування вважається, що людина розмістила і потім забрала одну і ту саму суму, умовно 100 доларів. Тому оподатковуватиметься лише відсотковий дохід за розміщення депозиту, який людина отримає від банку», — пояснив він.