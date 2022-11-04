Рада ухвалила бюджет-2023: основні показники

Верховна Рада в четвер, 3 листопада, ухвалила закон про державний бюджет України на 2023 рік. Документ в цілому підтримали 295 депутатів. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Рада ухвалила бюджет-2023: основні показники
Фото: agropolit.com

«Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі $38 млрд», — написав нардеп.

Головні цифри

Доходи — 1 260 090 тис. грн.

Видатки — 2 580 676 611 тис. грн.

Граничний обсяг дефіциту — 1 296 536 180 тис. грн або 20,6% ВВП.

Граничний обсяг державного боргу — 6 422 749 631 тис. грн.

Прожитковий мінімум — 2589 грн.

Мінімальна заробітна плата — 6700 грн.

Зростання ВВП — 3,2%.

Річна інфляція — 28%.

Курс долара

У держбюджеті закладено курс 42,2 грн за долар у середньому за рік. Таким чином, долар може подорожчати приблизно на 10 грн (у 2022 році середній курс буде 32,3 грн).

Крім того, прогнозується що на кінець 2023 року курс зросте до 45,8 грн.

Водночас бюджетний прогноз жодним чином не впливає на рішення НБУ щодо офіційного курсу.

Прожитковий мінімум та мінімальна пенсія

Розмір прожиткового мінімуму у 2023 році залишиться без змін. Від цього показника залежить розмір зарплат бюджетників, пенсій та соціальних виплат.

З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць вставлений у розмірі 2589 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років — 2272 грн;
  • дітей віком від 6 до 18 років — 2833 грн;
  • працездатних осіб — 2684 грн;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді — 2102 грн;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів — 2102 грн;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури — 1600 грн;
  • осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) — 2093 грн.

Мінімальна зарплата

У 2023 році мінімальна зарплата підвищуватися не буде. Документом установлено з 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату:

  • у місячному розмірі — 6700 грн;
  • у погодинному розмірі — 40,46 грн.

Реальна зарплата

У проєкті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладене очікування зростання реальних зарплат на 1,4%.

Уряд очікує, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, у 2022 році становитиме 14 025 грн та майже не зміниться у порівнянні з 2021 роком (14 014 грн).

Субсидії

У державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії спрямують 37,9 млрд гривень, що на 9,2% менше, ніж у 2022 році.

Видатки на безпеку та оборону

У бюджеті загальний ресурс на національну безпеку і оборону становить 1 трлн 141,1 млрд грн (загальний фонд — 1 трлн 6,1 млрд грн спеціальний фонд — 115,0 млрд гривень, державні гарантії — до 20 млрд гривень) або 18,2% ВВП.





Интересные новости
В Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населенняВ Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населення
Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»
Американці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердивАмериканці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердив
Канада випустить облігації для підтримки УкраїниКанада випустить облігації для підтримки України
Квартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країниКвартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країни
Блок рекламы


Похожие новости
Рада розблокувала приватизацію активів, які перебувають в заставі: бюджет може отримати 2,5 млрд грнРада розблокувала приватизацію активів, які перебувають в заставі: бюджет може отримати 2,5 млрд грн
Рада зобов’язала кожен обмінний пункт сплачувати авансовий внесок: як це вплине на курсРада зобов’язала кожен обмінний пункт сплачувати авансовий внесок: як це вплине на курс
НАБУ викрило схему розкрадання коштів при будівництві житла для МіноборониНАБУ викрило схему розкрадання коштів при будівництві житла для Міноборони
Бюджет-2023 ухвалили у першому читанні: зарплати, пенсії, стипендії заморозятьБюджет-2023 ухвалили у першому читанні: зарплати, пенсії, стипендії заморозять
Рада посилила покарання на незаконну торгівлю паливомРада посилила покарання на незаконну торгівлю паливом
Іноземці зможуть відкривати бізнес в Україні онлайн: Верховна Рада ухвалила законІноземці зможуть відкривати бізнес в Україні онлайн: Верховна Рада ухвалила закон
Рада повернула акцизи на пальне для фінансування ремонту дорігРада повернула акцизи на пальне для фінансування ремонту доріг
Міністр фінансів представив бюджет-2023 у РадіМіністр фінансів представив бюджет-2023 у Раді
Рада збільшила витрати резервного фондуРада збільшила витрати резервного фонду
Рада повернула акцизний податок на пальнеРада повернула акцизний податок на пальне
Последние новости
Подгружаем последние новости