Рада ухвалила бюджет-2023: основні показники

Верховна Рада в четвер, 3 листопада, ухвалила закон про державний бюджет України на 2023 рік. Документ в цілому підтримали 295 депутатів. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Фото: agropolit.com

«Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі $38 млрд», — написав нардеп.

Головні цифри

Доходи — 1 260 090 тис. грн.

Видатки — 2 580 676 611 тис. грн.

Граничний обсяг дефіциту — 1 296 536 180 тис. грн або 20,6% ВВП .

Граничний обсяг державного боргу — 6 422 749 631 тис. грн.

Прожитковий мінімум — 2589 грн.

Мінімальна заробітна плата — 6700 грн.

Зростання ВВП — 3,2%.

Річна інфляція — 28%.

Курс долара

У держбюджеті закладено курс 42,2 грн за долар у середньому за рік. Таким чином, долар може подорожчати приблизно на 10 грн (у 2022 році середній курс буде 32,3 грн).

Крім того, прогнозується що на кінець 2023 року курс зросте до 45,8 грн.

Водночас бюджетний прогноз жодним чином не впливає на рішення НБУ щодо офіційного курсу.

Прожитковий мінімум та мінімальна пенсія

Розмір прожиткового мінімуму у 2023 році залишиться без змін. Від цього показника залежить розмір зарплат бюджетників, пенсій та соціальних виплат.

З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць вставлений у розмірі 2589 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років — 2272 грн;

дітей віком від 6 до 18 років — 2833 грн;

працездатних осіб — 2684 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді — 2102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів — 2102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури — 1600 грн;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) — 2093 грн.

Мінімальна зарплата

У 2023 році мінімальна зарплата підвищуватися не буде. Документом установлено з 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі — 6700 грн;

у погодинному розмірі — 40,46 грн.

Реальна зарплата

У проєкті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладене очікування зростання реальних зарплат на 1,4%.

Уряд очікує, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, у 2022 році становитиме 14 025 грн та майже не зміниться у порівнянні з 2021 роком (14 014 грн).

Субсидії

У державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії спрямують 37,9 млрд гривень, що на 9,2% менше, ніж у 2022 році.

Видатки на безпеку та оборону