Квартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країни

У Польщі кілька місяців поспіль дешевшають квартири, проте вони все одно дорожчі, ніж були рік тому. Експерти з нерухомості назвали причини падіння цін на житло у сусідній країні, де зупинилися мільйони українських біженців.

Квартири у Польщі подорожчали в оренді, а у продажу – помітно дешевшають. Ціни на них знизилися в 13 із 17 міст приблизно на 2% порівняно з травнем. Аналітики вважають, що найближчими місяцями житло залишиться на тому ж рівні або продовжить дешевшати.

У Варшаві за останні три місяці вартість квартир упала на 1,4%. У середньому вона коштує 13 023 злотих/кв. м). Найбільше здешевлення житла зафіксовано в:

Сосновці (-8%) – 5659 злотих/кв.м;

Ченстохові (-9%) – 5980 злотих/кв. м;

Гдині (-4%) – 10 194 злотих/кв. м;

Бидгощі (-5%) – 6950 злотих/кв. м;

Торуні (-3%) – 7740 злотих/кв. м;

Познані (-4%) – 9100 злотих/кв. м;

Катовіце (-3%) – 7125 злотих/кв. м;

Лодзі (-1%) – 7426 злотих/кв. м;

Білостоці (-1%) – 8521 злотих/кв. м.

У деяких містах Польщі вартість квартир збільшилась.

Гданську (1%) – 11589 злотих/кв. м;

Жешуві (2%) – 8041 злотих/кв. м;

Вроцлаві (1%) – 10480 злотих/кв. м;

Любліні (4%) – 8674 злотих/кв. м.

Експерти з нерухомості відзначили зниження попиту на купівлю квартир у Польщі. За дев'ять місяців поточного року забудовники продали на 37% менше квартир, аніж за аналогічний період минулого року. Лідерами зі зниження зацікавлености покупців стали Варшава (37%), Гданськ (38%) та Вроцлав (48%).

Водночас, влітку у деяких польських містах квартири дорожчали. Одним із таких населених пунктів став Жешув, де ціни квартир вперше перевищили 8000 злотих/кв. м.

"У всіх досліджених містах ціни, як і раніше, вищі, ніж минулого року", - зазначили фахівці з нерухомості.

Нагадаємо, що в Україні збільшився попит на оренду заміських будинків. Названо ціни на орендоване житло в різних регіонах країни.