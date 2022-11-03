Квартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країни
У Польщі кілька місяців поспіль дешевшають квартири, проте вони все одно дорожчі, ніж були рік тому. Експерти з нерухомості назвали причини падіння цін на житло у сусідній країні, де зупинилися мільйони українських біженців.
Квартири у Польщі подорожчали в оренді, а у продажу – помітно дешевшають. Ціни на них знизилися в 13 із 17 міст приблизно на 2% порівняно з травнем. Аналітики вважають, що найближчими місяцями житло залишиться на тому ж рівні або продовжить дешевшати.
У Варшаві за останні три місяці вартість квартир упала на 1,4%. У середньому вона коштує 13 023 злотих/кв. м). Найбільше здешевлення житла зафіксовано в:
- Сосновці (-8%) – 5659 злотих/кв.м;
- Ченстохові (-9%) – 5980 злотих/кв. м;
- Гдині (-4%) – 10 194 злотих/кв. м;
- Бидгощі (-5%) – 6950 злотих/кв. м;
- Торуні (-3%) – 7740 злотих/кв. м;
- Познані (-4%) – 9100 злотих/кв. м;
- Катовіце (-3%) – 7125 злотих/кв. м;
- Лодзі (-1%) – 7426 злотих/кв. м;
- Білостоці (-1%) – 8521 злотих/кв. м.
У деяких містах Польщі вартість квартир збільшилась.
- Гданську (1%) – 11589 злотих/кв. м;
- Жешуві (2%) – 8041 злотих/кв. м;
- Вроцлаві (1%) – 10480 злотих/кв. м;
- Любліні (4%) – 8674 злотих/кв. м.
Експерти з нерухомості відзначили зниження попиту на купівлю квартир у Польщі. За дев'ять місяців поточного року забудовники продали на 37% менше квартир, аніж за аналогічний період минулого року. Лідерами зі зниження зацікавлености покупців стали Варшава (37%), Гданськ (38%) та Вроцлав (48%).
Водночас, влітку у деяких польських містах квартири дорожчали. Одним із таких населених пунктів став Жешув, де ціни квартир вперше перевищили 8000 злотих/кв. м.
"У всіх досліджених містах ціни, як і раніше, вищі, ніж минулого року", - зазначили фахівці з нерухомості.
Нагадаємо, що в Україні збільшився попит на оренду заміських будинків. Названо ціни на орендоване житло в різних регіонах країни.