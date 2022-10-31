На ринку нерухомості в Україні грядуть великі зміни. Невдовзі ціни на квартири в Україні зростуть через нові податки на нерухомість.

Підвищення оподаткування на продаж житла передбачено нещодавно ухваленим законом №2600, повідомляє gsminfo.

Питання придбання власного житла завжди було для українців одним із найактуальніших. Кожному хочеться придбати власний "кут". Молодята прагнуть знайти високооплачувану роботу та взяти іпотеку на квартиру. А батьки підростаючого чада економлять, щоб хоч якось допомогти йому з придбанням нерухомості. Однак зробити це буде дедалі важче, оскільки реальні доходи українців скоротилися, а ціни на квартири стануть вищими.

Починаючи з 1 листопада в Україні почнуть діяти нові податки на нерухомість. Продавцям квартир доведеться сплатити податок у розмірі 18% доходу від їхнього продажу. А девелопери, у свою чергу, мають платити 20% ПДВ за касовим методом.

За прогнозами експертів, це спровокує значне підвищення вартості нерухомості на первинному ринку. Такий стан справ призведе до відтоку як інвесторів, так і покупців житла.

Але найбільший удар припаде на незаможного покупця, який багато років збирав гроші, щоб обзавестися власним "кутком". Через ведення 20-відсоткового ПДВ для забудовників вони будуть змушені підвищити вартість житла. Таким чином, ціна на квартиру, що купується, зросте на 10-15%. І це за умови участі покупця в інвестуванні будівництва. Якщо ж він купуватиме квартиру на об'єкті, який вже здали в експлуатацію, йому доведеться переплатити близько третини від колишньої вартості.

Аналітики ринку вже передбачили виникнення тіньових схем. Вартість офіційної угоди буде мінімальною, а залишок від дійсної ціни квартири буде сплачено готівкою.

Нагадаємо, в Україні можуть зрости податки на гральний бізнес у 10 разів.