Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»

Офіційної бази зрадників від правоохоронців досі немає, інформує ZN.ua.

Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»
Банки почали перевіряти клієнтів по базі зрадників
© depositphotos/AndreyPopov

Українські банки почали звертатись до Руху «ЧЕСНО» з проханням надати список із Реєстру держзрадників. Повідомили представники руху.

За їх інформацією, у жовтні таких банків було кілька. Також до громадської організації звернулись представники AI Fintech — розробника фінансово-технічних продуктів для компаній, що працюють у сфері платежів.

«З березня набуває обертів інформаційна кампанія із закликами не купувати російське, не співпрацювати з окупантами та колаборантами, виходити з ринків росії. Невід'ємною складовою соціальної відповідальності усіх підприємств та установ стало припинення ділових відносин з особами, які шкодять національній безпеці та територіальній цілісності України. Для вітчизняних банків особливо актуальним стало питання перевірки клієнтів. У нашому реєстрі є дані про понад 900 держзрадників, а з-поміж зрадників найбільше політиків» — наголошує Віта Думанська, лідерка Руху "ЧЕСНО".


Артем Руденко, ZN.ua





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