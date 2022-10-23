Шмигаль попередив західних партнерів, що українці вже найближчим часом можуть залишитися без пенсій та зарплат

Україні важливо якнайшвидше отримати обіцяні Євросоюзом гроші, для того, щоб українці не залишилися без пенсій та заробітних плат. Про це в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна отримує величезну підтримку від партнерів. Проте 3 млрд євро з обіцяного європейського пакета в 9 млрд заблоковано, зокрема, тому, що Берлін пропонує надати ці кошти у вигляді грантів, а не кредитів.

"Для нас найголовніше, щоб вони надійшли якнайшвидше. Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії", - зазначив прем'єр.

Він також наголосив, що на сьогодні оборонний бюджет України становить 60% державних видатків, тому західна фінансова допомога йде на соціальні потреби. Таким чином будь-яка затримка може мати жахливі наслідки.

"Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то ми вже не змогли б платити ані зарплати, ані пенсії. Тому фінансова стабільність України така ж важлива, як і військова безпека чи постачання боєприпасів", - додав він.