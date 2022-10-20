Швейцарія може виділити до 15 млн франків гранту на цифровізацію України

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та генеральний директор Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ Патріція Данці підписали меморандум про партнерство своїх країн у сфері цифрової трансформації.

Документ погодили в межах зустрічі президента Володимира Зеленського та лідера Швейцарії Ігнаціо Кассіса у четверг, 20 жовтня, в Києві, повідомляє пресслужба ОП.

“Плануємо поглибити нашу співпрацю для сприяння відновленню України через цифровізацію”, – зазначив Зеленський.