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2022-10-20
Швейцарія може виділити до 15 млн франків гранту на цифровізацію України
Дві держави затвердили партнерство у сфері цифрової трансформації, інформує
© Офіс президента
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та генеральний директор Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ Патріція Данці підписали меморандум про партнерство своїх країн у сфері цифрової трансформації.
Документ погодили в межах зустрічі президента Володимира Зеленського та лідера Швейцарії Ігнаціо Кассіса у четверг, 20 жовтня, в Києві, повідомляє
“Плануємо поглибити нашу співпрацю для сприяння відновленню України через цифровізацію”, – зазначив Зеленський.
Максим Царук, ZN.ua