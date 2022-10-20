Долар, євро чи гривня: українцям повідомили, у якій валюті вигідніше відкрити депозит під час війни

Курси долара та євро не відрізняються стабільністю, тому українці задаються питанням, як вигідніше вкласти свої заощадження. Багато хто відкриває депозити. Стало відомо, у якій валюті наші співвітчизники найчастіше зберігають гроші у банках.

Долар, євро чи гривня: українцям повідомили, у якій валюті вигідніше відкрити депозит під час війни

За даними на початок жовтня, більшість жителів України – близько 70% відкривають нові депозитні вклади в національній валюті. Їхня кількість з кожним місяцем збільшується. Попит на них збільшився восени на 5%.

Близько 75% клієнтів розміщують депозити на 6 місяців і довше. Середня сума вкладу становить 120 тисяч гривень.

Голова правління АТ "Комерційний індустріальний банк" Тетяна Путінцева зазначила, що тотальної доларизації в депозитних договорах не відбулося, незважаючи на можливість купити американську валюту для її подальшого розміщення на депозит за вигідним курсом. Він на 10% нижчий, ніж в обмінниках. Справа в тому, що вкладникам пропонують низькі відсоткові ставки – не більше ніж 0,1%.

"Клієнти, як і раніше, відкривають переважно гривневі вклади під 17-18% річних, а найбільша ставка зараз знаходиться на позначці 18,25%", - цитує Путінцеву "Телеграф".

Долар, євро чи гривня: українцям повідомили, у якій валюті вигідніше відкрити депозит під час війни

У комерційних банках прогнозують значне зростання депозитних гривневих вкладів. Очікується, що з жовтня по грудень порівняно кількість нових може збільшитись на 10-12%. А відкритих договорів в іноземній валюті побільшає приблизно на 10%.

Раніше фінансові аналітики назвали валюту, в якій вигідніше зберігати заощадження.


Ловіцька Леся, Тудей





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