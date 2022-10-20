Ніхто не зможе вам це порахувати, ніхто не знає точно цифри, - підприємець Павло Себастьянович про ПДВ

Ніхто не зможе вам це порахувати, ніхто не знає точно цифри, - підприємець Павло Себастьянович про ПДВ

Підприємець Павло Себастьянович повідомив, що менше половини всього ПДВ відшкодовується підприємствам.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Ті гроші, які надходять до бюджету України у вигляді ПДВ, потім відшкодовуються підприємству. Тобто у нашій країні це приблизно 300 мільярдів гривень на рік. 300 мільярдів, чи може бути така цифра? Кажуть усі різні цифри, скільки відшкодовується. Я не знаю, як це правильно рахувати, ніхто не зможе вам це порахувати, ніхто не знає точно цифру», - повідомив Павло Себастьянович.

За словами підприємця, розмір усього ПДВ в Україні – це приблизно 800 мільярдів гривень, 300 мільярдів із яких відшкодовується підприємствам, а 500 мільярдів залишається у бюджеті держави. Але, як зазначив Павло Себастьянович, не вся ставка ПДВ в Україні є ефективною.

«У нас ставка ПДВ 20%, а ефективна - 8,5%, тобто більше половини всього ПДВ просто кудись зникає», - додав Павло Себастьянович.


user, politeka.net





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