Власник мережі KFC та Pizza Hut остаточно продав бізнес у РФ

Американська компанія Yum! Brands, яка володіє брендами KFC та Pizza Hut остаточно вийшла з ринку Росії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Власник мережі KFC та Pizza Hut остаточно продав бізнес у РФ
Фото: KFC

«Yum! Brands завершила свій вихід з російського ринку, продавши свій бізнес KFC в Росії місцевому оператору Smart Service Ltd», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продаж Smart Service, про який було оголошено в жовтні 2022 року, отримав усі необхідні схвалення від урядів США та Росії. Компанія отримала у власність всі російські ресторани KFC, операційну систему, права на франшизу, а також товарний знак бренду «Ростік'с».

У рамках угоди російська компанія погодилася залишити всіх співробітників KFC, а також розпочати процес перейменування. Замість KFC усі ресторани матимуть назву «Ростік'с».

Раніше на території РФ працювало більш ніж 1,1 тис. закладів KFC та близько пів сотні ресторанів Pizza Hut.





Интересные новости
В Гаазі зобов’язали РФ сплатити Нафтогазу $5 мільярдів компенсації за втрачене в Криму майноВ Гаазі зобов’язали РФ сплатити Нафтогазу $5 мільярдів компенсації за втрачене в Криму майно
Нафтогаз об'єднав сплату за газ та його доставку в єдину платіжкуНафтогаз об'єднав сплату за газ та його доставку в єдину платіжку
Суд арештував майно Вадима Новинського на понад 3,5 мільярдаСуд арештував майно Вадима Новинського на понад 3,5 мільярда
Рітейлери об’єднались для стабільних постачань базових продуктів харчування населенню - деталі угодиРітейлери об’єднались для стабільних постачань базових продуктів харчування населенню - деталі угоди
Відновлення енергетичної інфраструктури: Фінляндія надала 136 тонн допомогиВідновлення енергетичної інфраструктури: Фінляндія надала 136 тонн допомоги
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ анулював усі ліцензії страхової компанії власника банку «Південний»НБУ анулював усі ліцензії страхової компанії власника банку «Південний»
У Росії запідозрили негаразд у японській назві мережі доставки суші: суд зобов'язав змінитиУ Росії запідозрили негаразд у японській назві мережі доставки суші: суд зобов'язав змінити
Бізнесу дозволили переказувати валюту для участі у міжнародних виставкахБізнесу дозволили переказувати валюту для участі у міжнародних виставках
Бізнес без оформлення ФОП: у Верховній Раді підготували новий законопроектБізнес без оформлення ФОП: у Верховній Раді підготували новий законопроект
Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетикиНімецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
Одеська компанія продавала Росії сировину для лазерних прицілів: викрито керівництвоОдеська компанія продавала Росії сировину для лазерних прицілів: викрито керівництво
НБУ анулював ліцензію фінансової компанії власника Concorde CapitalНБУ анулював ліцензію фінансової компанії власника Concorde Capital
Українська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — ForbesУкраїнська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — Forbes
АРМА передали понад мільярд активів російського бізнесменаАРМА передали понад мільярд активів російського бізнесмена
З квітня усі рецептурні ліки продаватимуть за е-рецептамиЗ квітня усі рецептурні ліки продаватимуть за е-рецептами
Последние новости
Подгружаем последние новости