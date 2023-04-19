Власник мережі KFC та Pizza Hut остаточно продав бізнес у РФ

Американська компанія Yum! Brands, яка володіє брендами KFC та Pizza Hut остаточно вийшла з ринку Росії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Фото: KFC

«Yum! Brands завершила свій вихід з російського ринку, продавши свій бізнес KFC в Росії місцевому оператору Smart Service Ltd», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продаж Smart Service, про який було оголошено в жовтні 2022 року, отримав усі необхідні схвалення від урядів США та Росії. Компанія отримала у власність всі російські ресторани KFC, операційну систему, права на франшизу, а також товарний знак бренду «Ростік'с».

У рамках угоди російська компанія погодилася залишити всіх співробітників KFC, а також розпочати процес перейменування. Замість KFC усі ресторани матимуть назву «Ростік'с».