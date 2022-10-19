У Києві з 20 жовтня розпочнеться опалювальний сезон

20 жовтня розпочнеться в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Фото: kmr.gov.ua

Що відомо

За словами Кличка, в складних умовах воєнного стану в Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи.

«Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об'єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг», — йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали.

«Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи насамперед з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі», — написав він.