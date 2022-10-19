В Україні подорожчає вартість оформлення паспортів та проїзного документа біженця

Кабінет міністрів змінив вартість послуг у сфері міграції. З 1 листопада 2022 року зросте вартість термінового оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду.

В Україні подорожчає вартість оформлення паспортів та проїзного документа біженця
Фото: rbc.ua

Як зміняться тарифи

Згідно з постановою, вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 до 496 гривень.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за три чи сім днів подорожчає з 704 гривень до 992 гривень.

Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця зросте з 226 до 452 гривень.

Оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше подорожчає з 168 до 336 гривень.

Оформлення та обмін посвідки на тимчасове проживання подорожчає з 352 до 452 гривень.

Оформлення та обмін картки мігранта подорожчає з 199 до 399 гривень.

Крім того, через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України (у формі картки), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, протягом 20 робочих днів зросте зі 126 до 248 гривень.

Також через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 20 днів подорожчає з 352 до 496 гривень.





Интересные новости
Пенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцямПенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцям
Податки для однієї категорії підприємців різко зростутьПодатки для однієї категорії підприємців різко зростуть
Твердопаливний котел замість газового: ціна питанняТвердопаливний котел замість газового: ціна питання
Залучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУЗалучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУ
Пенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплатиПенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплати
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні з 1 листопада подорожчає термінове оформлення паспортів: названо нові ціниВ Україні з 1 листопада подорожчає термінове оформлення паспортів: названо нові ціни
Спеціальні пенсії в Україні: заплановані виплати по 5016 грн на місяцьСпеціальні пенсії в Україні: заплановані виплати по 5016 грн на місяць
В Україні запрацював державний інтернет-магазин дровВ Україні запрацював державний інтернет-магазин дров
Яйця в Україні подешевшають: у Кабміні назвали терміниЯйця в Україні подешевшають: у Кабміні назвали терміни
ЄС виділив Україні додатковий транш військової допомоги у 500 млн євроЄС виділив Україні додатковий транш військової допомоги у 500 млн євро
В Україні різко зросли ціни на помідори: скільки коштує овоч на ринках та в супермаркетахВ Україні різко зросли ціни на помідори: скільки коштує овоч на ринках та в супермаркетах
Пенсійний фонд оприлюднив інформацію про кількість пенсіонерів в Україні і розмір середньої пенсіїПенсійний фонд оприлюднив інформацію про кількість пенсіонерів в Україні і розмір середньої пенсії
В Україні змінилися правила підтвердження стажу для призначення пенсійВ Україні змінилися правила підтвердження стажу для призначення пенсій
Ціни на рибу в Україні змінилисяЦіни на рибу в Україні змінилися
Back in USSR: в Україні знову почнуть будувати серійне житло за типовим проєктамиBack in USSR: в Україні знову почнуть будувати серійне житло за типовим проєктами
Последние новости
Подгружаем последние новости