Скільки грошей Україна отримала від донорів і чому менше, ніж обіцяли

Україна від донорів отримала на $13 млрд менше, ніж очікувала, інформує ZN.ua.

Скільки грошей Україна отримала від донорів і чому менше, ніж обіцяли
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На тлі повномасштабної війни Росії проти України наша країна отримала від міжнародних донорів майже $22 млрд. фінансової допомоги. Однак ця сума могла бути майже вдвічі більшою, якщо порівняти з тим, що було заявлено раніше. Про це пише Forbes.

Головні донори

З початку вторгнення Росії Україна отримала майже $22 млрд допомоги, український уряд чекає ще близько $13 млрд.

Найбільші донори серед країн: США, Канада, Німеччина та Великобританія, серед інституційних інвесторів – Євросоюз, Міжнародний валютний фонд, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк.

Проте обсяг обіцяних коштів — майже вдвічі більший. До речі, Євросоюз поки що надав лише 25% анонсованих коштів. 18 жовтня статистика покращала: уряд підтвердив надходження від ЄС ще €2 млрд.

Де гроші?

Основна перешкода – це бюрократія, каже експерт Центру економічної стратегії Максим Самойлюк. Якийсь час виділення грошей блокувала Німеччина, потім виникали інші проблеми, які не потрапляли до публічного простору, вважає він. €5 млрд від ЄС можуть прийти цього місяця, прогнозує Самойлюк, хоча раніше ці кошти очікували у вересні.

Окрім бюрократії (погодження, перевірки ризиків, позицій різних установ, страхування та гарантій) є й інші причини, каже експерт CASE Україна Євген Дубогриз. Система допомоги розроблена для мирного часу та погано працює під час війни, коли треба діяти швидко. Про політичні чинники чи «російські підступи» не йдеться, вважає Дубогриз.

Наслідки

Нерегулярне надходження коштів — це одна із причин, чому Нацбанку доводиться вдаватися до емісії грошей, каже фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків. На щастя, окремі країни більш гнучкі та допомагають Україні.


Олена Середа, ZN.ua





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