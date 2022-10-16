Пенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцям

Де візьмуть гроші на пенсії та зарплати українцям наступного року? Дефіцит бюджету-2023 буде покритий на 95% із зовнішніх джерел. Україні доведеться брати гроші в борг, проте рівень боргів у нас і так уже критичний. Тому уряд сподівається, що хоча б частина допомоги буде безповоротною.

У бюджеті немає коштів на пенсії та зарплати: де сподіваються взяти гроші

Про це розповів в інтерв'ю Укрінформу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетьманцев.

Для покриття дефіциту бюджету-2023 Україні доведеться позичити із зовнішніх джерел ще 38 мільярдів доларів.

"Передусім, розраховуємо на пільгові кредити: $18 млрд від США, $15 млрд від МВФ, до 5 млрд євро - нова стабілізаційна програма від ЄС", - повідомив Гетьманцев.

Він також додав, що значна частина цих грошей буде виділена як безповоротні гранти. Є надія, що безоплатно нам дістанеться близько половини потрібної суми.

У бюджеті немає коштів на пенсії та зарплати: де сподіваються взяти гроші

Це важливо, бо є обмеження щодо збільшення держборгу. Вже 2023 року його граничне значення досягне 100% ВВП України. Щоби зберегти можливість обслуговувати зовнішній борг, Україна не повинна більше нарощувати розмір держборгу. Тому доведеться домовлятися про надання значної суми у вигляді грантової допомоги.

"Маємо домовлятися щодо збільшення частки грантів у структурі фінансування бюджетного дефіциту. Думаю, найближчим часом буде кілька раундів переговорів із партнерами, під час яких буде можливість узгодити це. До кінця року також розраховуємо на підписання нової кредитної програми з МВФ", - поділився Данило Гетьманців.

За словами Гетьманцева, пріоритетним джерелом дофінансування будуть саме гранти, а на друге місце вийдуть пільгові запозичення у міжнародних партнерів за ставкою 3% і терміном мінімум на 10 років. Бюджетну "дірку", що залишилася, покриють за рахунок облігацій внутрішньої позики.

"Інше має покриватися за рахунок ОВДП. Зрозуміло, краще, щоб це відбувалося на ринкових умовах, а не за рахунок монетизації Нацбанком дефіциту бюджету", - додав нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила бюджет на 2023 рік. Усі основні соціальні виплати будуть заморожені на рівні 2022 року, середній прожитковий мінімум у країні становитиме 2589 гривень.


Марченко Любов, Тудей





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