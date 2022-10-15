Ціни на рибу в Україні змінилися

Крупні торговельні мережі поновили ціни на рибу. При цьому деякі види риби зросли в ціні, а деякі, навпаки, подешевшали і стали доступнішими для кишень українців.

Супермаркети змінили ціни на рибу: що стало доступніше

Про те, яка риба стала ще недоступнішою, а яка, навпаки, подешевшала, повідомляє hvylya, посилаючись на портал minfin.

Зокрема, супермаркети підвищили середні ціни на свіжу рибу – як живу, так і потрошену. Так, живий короп до середини жовтня зріс у ціні зі 123,94 грн/кг до 124,90. Торгові мережі пропонують доволі широкий спектр цін на цей вид рибної продукції: від 109,90 в Ашані до 139,90 грн/кг у Варусі.

Став дорожчим і потрошений короп. Середня ціна на нього зросла зі 152,72 до 157,45 грн/кг. Найдешевше коштує цей продукт в Ашані – 145 грн/кг. А найдорожчий він у Варусі – 169,90 грн/кг.

Супермаркети змінили ціни на рибу: що стало доступніше

А ось оселедець відчутно подешевшав. За кілограм слабосоленого оселедця тепер у середньому хочуть 98,95 грн замість 120,21 грн, які він коштував наприкінці вересня.

Супермаркети змінили ціни на рибу: що стало доступніше

Подешевшала й морожена скумбрія. Причому її ціна знизилася дуже істотно. Середня вартість кілограма цього продукту зараз становить 93,26 грн., тоді як у вересні за нього потрібно було віддати 111,37 грн. При цьому зараз ціна за кілограм мороженої скумбрії коливається в межах від 89,90 грн/кг (Ашан) до 119,090 грн/кг (Варус).

Супермаркети змінили ціни на рибу: що стало доступніше

Нагадаємо, в Україні знову зросли ціни на м'ясо. Стали дорожчими свинина, курятина та сало.


Марченко Любов, Тудей





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