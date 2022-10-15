Податки для однієї категорії підприємців різко зростуть

В Україні різко зростуть податки для однієї групи підприємців. Вони можуть стати вдесятеро вищими. Йдеться про гральний бізнес.

Відповідний законопроект вже пройшов розгляд у профільному комітеті парламенту і був одностайно схвалений його членами, повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.

Йдеться про законопроект №8079, яким забороняється спрощена система оподаткування для грального бізнесу. Комітет ВРУ з питань податкової політики одностайно схвали цей законопроект в цілому, і вже незабаром його мають відправити на голосування у сесійну залу.

До переведення на спрощену систему оподаткування підприємства грального сплачували близько 200 тисяч гривень податків на день. Після того, як їм дали можливість працювати на спрощеній системі, сума податків скоротилась практично вдесятеро. Тепер денна сума єдиного податку від платників цієї категорії становить 23 тис. грн на день.

"Тому скасовуємо їм цю 10-кратну економію на податках", - повідомляє Железняк.

Нардеп також подякував за підтримку своїм колегам-депутатам, які представляють різні політичні сили, але були одностайними в цьому питанні.

Нагадаємо, стало відомо, як в Україні з 1 жовтня виросли податки для підприємців. Через збільшення мінімальної зарплати виріс ЄСВ. Зокрема, мінімальний місячний розмір ЄСВ зріс на 44 гривні.