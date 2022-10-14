Цукор, олія та яйця: чи очікувати дефіциту цих продуктів та підвищення цін

В Мінагрополітики запевняють, що продуктів українцям вистачить, інформує ZN.ua.

Цукор, олія та яйця: чи очікувати дефіциту цих продуктів та підвищення цін
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Дефіциту продуктів в Україні не буде: олії, цукру та яєць буде вдосталь, а підстав для їх суттєвого здорожчання немає. На цьому в ефірі національного телемарафону наголосив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич.

«Ми аграрна країна і нетто-експортер аграрної продукції, тому наші внутрішні потреби ми точно задовільнимо повністю. На процеси ціноутворення продуктів впливатимуть загальна інфляція, вартість енергоносіїв та логістики», — пояснив він.

За словами посадовця, у листопаді українці побачать певну стабілізацію продовольчих цін.

Цьогоріч аграрії зібрали вже 2,6 млн тонн насіння соняшника, очікується, що загалом буде зібрано 9,5 млн тонн.

«Це менше в порівнянні з попереднім роком, який був рекордним та приніс 16,3 млн тонн соняшника. Причини такого зменшення зрозумілі: війна та погодні умови, які уповільнили темпи збору», — розповів Дмитрасевич.

Втім, за його словами, для внутрішніх потреб цього більше, ніж достатньо. Відтак ціна на олію якщо і збільшуватиметься, то за рахунок загальної інфляції та здорожчання логістики, але аж ніяк — через дефіцит сировини.

Те саме стосується і ціни на цукор. Попри те, що цьогоріч аграрії засіяли 180 тисяч гектарів, а не 224 тисячі, як торік, з зібраного цьогоріч врожаю вийде щонайменше мільйон тонн цукру. Тобто дефіцитом він точно не буде і суттєво не дорожчатиме.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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