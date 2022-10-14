ЄС збільшить військову допомогу Україні до понад 3 мільярдів євро
Європейський Союз збільшить пряму військову допомогу для Збройних сил України до суми, що перевищує 3 млрд євро. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Брюсселі перед участю у зустрічі міністрів оборони НАТО у штаб-квартирі Альянсу,
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«Я проінформую країни-члени НАТО, що ми маємо намір ухвалити, сподіваюся, наступного понеділка в Люксембурзі, новий транш нашої військової підтримки для українських Збройних сил. Ця сума сягне більше ніж 3 млрд євро за рахунок ресурсів Європейського фонду миру. Я також проінформую їх про заснування військової тренувальної місії для підтримки української армії», — сказав Боррель.
Він наголосив, що в той час, як Росія продовжує провокаційні дії для підвищення ескалації цієї війни, ЄС залишається твердим у тому, щоб продовжувати допомогу для України стільки, скільки це буде необхідним, та в обсягах, які будуть необхідними.
«В цей момент, коли Путін підвищує ескалацію, ми маємо залишатися рішучими у наданні підтримки для України настільки, скільки є необхідним, і так довго, як це буде необхідним. Ми будемо продовжувати надавати військову підтримку з метою припинити будь-які російські атаки, будь-які дії з ескалації війни. Ми хочемо знайти дипломатичні рішення для цієї війни якомога швидше, але ми будемо відповідати збільшенням військової допомоги для України, щоб упередити будь-яку ескалацію з боку РФ», — наголосив Боррель.