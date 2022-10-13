Ціни на житло у котеджних містечках Києва: де дешевше

Ціни на житло у Києві на початку осені підскочили. Насамперед підвищилася вартість квартир у новобудовах та у котеджних містечках столиці. Середня вартість квадратного метра у котеджах Києва, станом на жовтень, становить 58 489 гривень. Це на 24 970 гривень більше, ніж у січні цього року.

За підрахунками аналітиків, за останні 9 місяців вартість "квадрату" житла у котеджах в столиці та поблизу міста зросла на 23,49%. Пов'язано це насамперед із зростанням курсу долара та підвищенням вартості будівельних матеріалів у середньому на 50%.

Директор консалтингової компанії "РеалЕкспо" та керівник порталу Zagorodna Віктор Коваленко зазначає, що на вартість житла у котеджних містечках Києва тиснуть квартири у новобудовах.

Якщо порівнювати вартість квадратного метра з січня 2022 року до вересня 2022 року, то у Голосіївському районі цінник зріс із 43 451 грн до 76 324 грн. У Дарницькому регіоні – з 23 356 грн до 43 747 грн, у Деснянському – з 20 440 грн по 30 688 грн.

У Подільському районі вартість квадратного метра нерухомості у котеджних містечках зросла з 54 411 грн до 91 039 грн. Це лідер зі зростання цін. Середня вартість нерухомості в цьому районі з початку року зросла на 67,3%.

Якщо порівнювати цінники за типом нерухомості в котеджах, то "квадрат" у квадрексах виявився найдорожчим, оскільки цей тип нерухомості знаходиться лише у 2 містечках Києва. На другому місці за вартістю йдуть котеджі – у середньому 64 203 гривні за квадратний метр, а квадратний метр у таунхаусах коштує в середньому 52 944 грн.

Раніше повідомлялося, як змінилася вартість столичних квартир економ та комфорт-класу у жовтні.