Мінімальна пенсія: чи підвищать її українцям у 2023 році

В Україні деяких пенсіонерів очікує індексація пенсійних виплат. Однак, вона стосуватиметься лише тих, хто отримує мінімальні виплати від держави. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов розповів в інтерв’ю Telegaf, чому неможливо закласти до бюджету цього соціального стандарту.

Він зазначив, що збільшення розміру мінімальної пенсії залежатиме від подальших успіхів українських військових на фронті.