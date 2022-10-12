Мінімальна пенсія: чи підвищать її українцям у 2023 році

Роз’яснення дали у бюджетному комітеті Верховної Ради.

В Україні деяких пенсіонерів очікує індексація пенсійних виплат. Однак, вона стосуватиметься лише тих, хто отримує мінімальні виплати від держави. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов розповів в інтерв’ю Telegaf, чому неможливо закласти до бюджету цього соціального стандарту.

Він зазначив, що збільшення розміру мінімальної пенсії залежатиме від подальших успіхів українських військових на фронті.

Найголовнішим чинником, який може вплинути на «розморожування» головних соціальних показників держбюджету, є перемога України у війні з РФ. Поки що і розмір мінімальної зарплати, і прожитковий мінімум залишатимуться на тому рівні, з яким Україна увійде до нового 2023 року.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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