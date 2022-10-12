Гроші вийдуть із обігу: НБУ розповів, які банкноти вийдуть із користування

В Україні незабаром вийдуть з обігу деякі гроші. Ними перестануть користуватися під час платежів. Натомість банкноти, що вийшли з користування, замінять монетами і паперовими грошима нового зразка.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

НБУ ухвалив рішення вилучити з обігу банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень, які були надруковані з 2003 по 2007 рік.

Це пов'язано з двома чинниками:

фізичним зносом паперових грошей;

наявністю кількох дизайнів банкнот одного номіналу, що нерідко призводить до плутанини при розрахунках готівкою.

Тепер, з виведенням цих грошей з обігу, їх замінять новими банкнотами із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.

Таким чином, зношені та застарілі банкноти номіналом 20 і 100 гривень замінять на нові паперові гроші, а паперові банкноти номіналами 5 і 10 гривень взагалі виведуть з обігу, замінивши їх сріблястими монетами зразка 2018 року.

Як відбуватиметься вилучення грошей?

Ніхто не робитиме це в обов'язковому і, тим більше, примусовому порядку. Банкноти вилучатимуться та обмінюватимуться по мірі їхнього потрапляння до банків. Зокрема, якщо такі гроші надходитимуть як платежі від клієнтів-фізособ банку, або на рахунки юридичних осіб, то їх не повертатимуть в обіг.

Такими грошима більше не поповнюватимуть банкомати і не даватимуть на здачу в магазинах. Всі ці банкноти банки акумулюватимуть у себе і передаватимуть їх до Нацбанку для утилізації та заміни на гроші нового зразка.

"Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними коштами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно спеціально обмінювати", - наголосила прес-служба НБУ.

Нагадаємо, в НБУ розповіли, коли знову можна буде повернутись до плаваючого курсу долара.