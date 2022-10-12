Українців закликали зменшити споживання електрики ще й вранці

Користуватися енергозатратними приладами радять після опівночі, інформує ZN.ua.

Українців закликали зменшити споживання електрики ще й вранці
© Pixabay

«Укренерго» закликало українців економити електроенергію не лише ввечері, а і вранці, аби уникнути вимушених відключень, які були задіяні у середу в Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

«Сьогодні вже з восьмої ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора. Тому наразі диспетчерський центр «Укренерго» вимушено застосував обмеження споживачів», - заявили в компанії.

Головною причиною обмежень називають необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники «Укренерго» мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене ракетними обстрілами 10-11 жовтня.

«Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень», - зазначають в «Укренерго».

Енергетики закликають:

  • вранці з 8:00-11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00 звести електроспоживання до мінімуму в міру можливостей;
  • вдень не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів;
  • користуватися обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками та іншими енергозатратними приладами вночі, коли найменший рівень споживання енергії,

Ірина Знась, ZN.ua





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