Українців закликали зменшити споживання електрики ще й вранці
Користуватися енергозатратними приладами радять після опівночі, інформує
«Укренерго» закликало українців економити електроенергію не лише ввечері, а і вранці, аби уникнути вимушених відключень, які були задіяні у середу в Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.
«Сьогодні вже з восьмої ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора. Тому наразі диспетчерський центр «Укренерго» вимушено застосував обмеження споживачів», -
Головною причиною обмежень називають необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники «Укренерго» мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене ракетними обстрілами 10-11 жовтня.
«Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень», - зазначають в «Укренерго».
Енергетики закликають:
- вранці з 8:00-11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00 звести електроспоживання до мінімуму в міру можливостей;
- вдень не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів;
- користуватися обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками та іншими енергозатратними приладами вночі, коли найменший рівень споживання енергії,