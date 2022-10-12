Українців закликали зменшити споживання електрики ще й вранці

«Укренерго» закликало українців економити електроенергію не лише ввечері, а і вранці, аби уникнути вимушених відключень, які були задіяні у середу в Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

«Сьогодні вже з восьмої ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора. Тому наразі диспетчерський центр «Укренерго» вимушено застосував обмеження споживачів», - заявили в компанії.

Головною причиною обмежень називають необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники «Укренерго» мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене ракетними обстрілами 10-11 жовтня.

«Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень», - зазначають в «Укренерго».

Енергетики закликають: