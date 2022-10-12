Борги студентів перед вишами закриє держава - нове рішення уряду

Держава компенсуватиме вищим навчальним закладам борги студентів. Така допомога передбачена для тих із них, хто проживає у зоні проведення бойових дій.

У прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що уряд визначив механізм надання вишам фінансів, щоб покрити витрати на підготовку студентів. Йдеться про тих, хто навчається за кошти фізичних осіб.

Рішення уряду стосується лише вишів, які підпорядковуються Міністерству освіти та науки. Зазначено, що Кабмін вирішив покрити заборгованість студентів, які внаслідок війни втратили можливість оплачувати своє навчання, оскільки проживають у районах проведення бойових дій та опинилися у тимчасовій окупації.

ВНЗ пред'явлені такі вимоги:

договір про надання освітніх послуг укладено до дня повномасштабного нападу Росії 24 лютого 2022;

вони втратили платоспроможність щодо оплати освітніх послуг, що надаються в умовах військового стану у другому семестрі 2021/2022 року. У результаті станом на 30 червня з'явилася дебіторська заборгованість установи.

У Міністерстві повідомили, що актуальний список територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних дій та тих, що перебувають у тимчасовій окупації, блокуванні чи оточенні, представлені за адресою: https://www.minre.gov.ua/doc/doc/97.

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, Росія завдала серії ракетних ударів по різних містах України. Обстріл був сьогодні, 11 жовтня. Усі школи вирішили до 14 жовтня перевести на дистанційну форму навчання. Про це повідомив міністр освіти України Сергій Шкарлет.

Чиновник наголосив, що потрібно убезпечити вчителів та учнів. Він також закликав українців не нехтувати правилами та під час сигналу "повітряна тривога" спускатися в укриття.

Раніше стало відомо, що студентам іноземних вишів заборонили виїжджати за кордон. Це пов'язано із проведенням загальної мобілізації в Україні.