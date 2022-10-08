Бюджет-2023 ухвалили у першому читанні: зарплати, пенсії, стипендії заморозять

Верховна Рада ухвалила бюджет-2023 у першому читанні. При цьому основні соціальні параметри бюджету буде заморожено на рівні 2022 року. Курс долара, за оптимістичного сценарію, становитиме 42 гривні. Офіційний рівень безробіття в країні дорівнюватиме 28%, а інфляція становитиме не менше 30%.

Бюджет-2023 після першого читання: зарплати, пенсії, стипендії будуть заморожені

Про те, які основні параметри закладено у бюджет-2023, розповіло видання sud.ua.

Отже, проект бюджету-2023 вже ухвалено у першому читанні. За словами нардепа Ярослава Железняка, із другим читанням парламент не зволікатиме. Його мають розглянути ще у жовтні.

Як зміняться соціальні параметри у бюджеті-2023

Особливість бюджету на 2023, "військовий", рік у тому, що він не передбачає зміни основних соціальних параметрів. Вони залишаться такими самим, як і цьогоріч.

Зокрема, мінімальна зарплата становитиме 6700 гривень. Такою вона стала з жовтня цього року. А мінімальна пенсія дорівнюватиме прожитковому мінімуму (ПМ) для осіб непрацездатного віку. З 1 грудня 2022 він становитиме 2093 гривні, а зараз він дорівнює 2027.

При цьому середній ПМ у країні становитиме 2589 гривень. А прожиткові мінімуми для решти вікових груп будуть такими:

  • для дітей віком до 6 років – 2272 гривні;
  • для дітей віком від 6 до 18 років – 2833 гривні;
  • для працездатних осіб – 2684 гривні.

Встановлено також розміри прожиткових мінімумів, з яких розраховуватимуть зарплати суддів, прокурорів та деяких інших держслужбовців.

Бюджет-2023 після першого читання: зарплати, пенсії, стипендії будуть заморожені

Зокрема, вони будуть такими:

  • ПМ, який застосовують для визначення базового розміру посадового окладу судді - 2102 гривні;
  • ПМ, який застосовують для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів – 2102 гривні;
  • ПМ, який зщастосовують для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури - 1600 гривень.

При цьому в Мінсоцполітики кажуть, що березнева індексація пенсій усе ж буде. Ну, а оскільки за 2022 рік рівень інфляції очікується високий, то деякі пенсіонери можуть отримати до 25% підвищення до своєї пенсії. Але тим, хто отримує мінімальну пенсію, або хто став пенсіонером нещодавно, індексації не буде.

Заморозять також стипендії студентам. Вони залишаться незмінними.

При цьому 2023 року, як і 2022, інфляція становитиме не менше 30%. А рівень безробіття в країні може бути вищим за 28%. Причому йдеться лише про офіційне безробіття, оскільки неофіційно безробітних набагато більше.

Щодо курсу долара, то його закладають у розмірі 42 гривень. Хоча й самі розробники бюджету визнають, що таким він може бути за оптимістичного сценарію. Тобто, якщо припустити, що війна скоро скінчиться, і економіка України почне швидко відновлюватись. Про песимістичний сценарій воліють не згадувати.

Нагадаємо, в Україні також лобіюють ухвалення закону, за яким індексацію зарплат скасують.


Марченко Любов, Тудей





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