McDonald’s в Києві: відкрито ще два ресторани

Ресторани відкриті для відвідувачів, працює мак-драйв, а також доставлення Glovo, інформує ZN.ua.

McDonald’s в Києві: відкрито ще два ресторани
© matthewdicks.com

Мережа ресторанів McDonald’s, яка нещодавно почала відкривати зали у своїх закладах в Києві, відкрила ще два ресторани в столиці. Про це йдеться повідомленні на сторінці компанії в Instagram.

Зазначається, що ресторани відкрились за адресами: вул. Євгена Сверстюка, 1 (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138 (станція метро "Житомирська").

Усі відкриті ресторани доступні для відвідувачів, працює мак-драйв, а також доставлення Glovo.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Молдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюсиМолдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюси
ПриватБанк подвоїв комісію за перекази між карткамиПриватБанк подвоїв комісію за перекази між картками
Ціна на гречку знизиться двократноЦіна на гречку знизиться двократно
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрдЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд
МВФ виділив Україні $1,3 млрдМВФ виділив Україні $1,3 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві спростили видачу пенсіонерам безкоштовних продуктів: список адресУ Києві спростили видачу пенсіонерам безкоштовних продуктів: список адрес
Ціни на оренду нерухомості в Києві після зростання знову впали на тлі погроз з РФЦіни на оренду нерухомості в Києві після зростання знову впали на тлі погроз з РФ
Квартири у Києві: як змінилася вартість житла економ та комфорт-класу у жовтніКвартири у Києві: як змінилася вартість житла економ та комфорт-класу у жовтні
У Києві подешевшала оренда житла: як змінилися ціни на квартири у різних районах столиціУ Києві подешевшала оренда житла: як змінилися ціни на квартири у різних районах столиці
Ціни на житло у Києві: за скільки продають однокімнатну квартируЦіни на житло у Києві: за скільки продають однокімнатну квартиру
McDonald’s відновив повноцінну роботу у 10 закладах КиєваMcDonald’s відновив повноцінну роботу у 10 закладах Києва
McDonald’s відкриває ще сім ресторанів у КиєвіMcDonald’s відкриває ще сім ресторанів у Києві
Нагодував взвод голодних солдатів? У Києві клієнт McDonald's зробив рекордне замовленняНагодував взвод голодних солдатів? У Києві клієнт McDonald's зробив рекордне замовлення
Оренда квартир у Києві: ціни впали, а попит на житло збільшивсяОренда квартир у Києві: ціни впали, а попит на житло збільшився
McDonald’s відкривається з новими цінами: усе буде дорожчеMcDonald’s відкривається з новими цінами: усе буде дорожче
Последние новости
Подгружаем последние новости