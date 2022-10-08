McDonald’s в Києві: відкрито ще два ресторани

Мережа ресторанів McDonald’s, яка нещодавно почала відкривати зали у своїх закладах в Києві, відкрила ще два ресторани в столиці. Про це йдеться повідомленні на сторінці компанії в Instagram.

Зазначається, що ресторани відкрились за адресами: вул. Євгена Сверстюка, 1 (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138 (станція метро "Житомирська").

Усі відкриті ресторани доступні для відвідувачів, працює мак-драйв, а також доставлення Glovo.