МВФ виділив Україні $1,3 млрд

Виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну", - зазначив він у Twitter .