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2022-10-08
МВФ виділив Україні $1,3 млрд
Кошти надійдуть вже сьогодні.
© unsplash/celynkang13
Виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну", - зазначив він у
Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну. Дякую за підтримку— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)
@KGeorgievaта виконавчій раді МВФ! October 7, 2022
Оксана Лебедина, ZN.ua