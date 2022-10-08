МВФ виділив Україні $1,3 млрд

Кошти надійдуть вже сьогодні.

МВФ виділив Україні $1,3 млрд
© unsplash/celynkang13

Виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну", - зазначив він у Twitter.

Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну. Дякую за підтримку @KGeorgieva та виконавчій раді МВФ!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2022


Оксана Лебедина, ZN.ua





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